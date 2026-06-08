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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Radfahrer schwer verletzt
Haltender Pkw hatte die Fahrertür kurz geöffnet

Straelen (ots)

Am Samstag (06. Juni 2026) kam es gegen 09:55 Uhr an der Ludwig-Quaas-Straße in Straelen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Mann aus Straelen schwer verletzt wurde. Er wollte mit seinem Pedelec in Richtung des Aldi-Marktes links an einem an der rechten Fahrbahnseite haltenden Pkw vorbeifahren, als dessen Fahrer, ein 73-jähriger Mann aus Straelen, die Fahrertür kurz öffnete und sofort wieder schloss. Ihm war angezeigt worden, dass die Tür nicht geschlossen war, daher wollte er sie schließen. Der Radfahrer wollte der sich öffnenden Tür ausweichen und stürzte dabei. Er wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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