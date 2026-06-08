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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Getränkemarkt
Zeugen sehen zwei Täter

Kalkar-Altkalkar (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (8. Juni 2026) sind zwei unbekannte Täter in einen Getränkemarkt an der Kastellstraße eingedrungen. Sie öffneten die Eingangstür gewaltsam, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Anwohner hörten gegen 00:15 Uhr verdächtige Geräusche und sahen zwei männliche Personen, die Gegenstände aus dem Getränkemarkt holten. Die beiden Männer werden beschrieben als zwischen 18 und 25 Jahre alt. Einer der Täter hat eine graue Jogginghose und eine rote Kappe getragen. Entwendet wurden unter anderem Tabakwaren. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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