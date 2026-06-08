Kevelaer-Winnekendonk (ots) - Ein 47jähriger Kradfahrer aus Viersen befuhr am Sonntag, 07.06.2026, gegen 17:40 Uhr, die Straße Alter Steeg (L362) in Winnekendonk mit Fahrtrichtung Sonsbecker Straße. In Höhe der Straße Alter Steeg 1 stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers auf der Fahrbahn und kam infolge dessen von der Fahrbahn ab. Das Krad und er rutschten von der Fahrbahn gegen einen rechtsseitig gelegenen ...

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