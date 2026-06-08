POL-KLE: Uedem - Einbruch in Rohbau
Zeugen gesucht
Uedem (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen (6. Juni 2026) sind unbekannte Täter in einen Rohbau an der Straße Tönishang eingedrungen, indem sie eine Garagentür aufhebelten. Sie entwendeten mehrere Werkzeuggeräte aus dem Haus und flüchteten anschließend. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
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