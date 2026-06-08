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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Rohbau
Zeugen gesucht

Uedem (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen (6. Juni 2026) sind unbekannte Täter in einen Rohbau an der Straße Tönishang eingedrungen, indem sie eine Garagentür aufhebelten. Sie entwendeten mehrere Werkzeuggeräte aus dem Haus und flüchteten anschließend. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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