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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 66-jähriger Mann bei Alleinunfall schwer verletzt
Verdacht auf Alkohol am Steuer

Kleve (ots)

Am Samstag (06. Juni 2026) wurde ein 66-jähriger Mann aus Emmerich gegen 13:35 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Tiergartenstraße in Kleve schwer verletzt. Der Mann war allein mit seinem VW Polo, von Kleve kommen, in Richtung Kranenburg unterwegs, als er aus derzeit nicht bekannter Ursache in Höhe der Einmündung der Straße Stiller Winkel nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu, zunächst war Lebensgefahr nicht auszuschließen. Er wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt, inzwischen wurde bekannt, dass keine Lebensgefahr mehr besteht. Da sich während der Maßnahmen vor Ort der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Alkohol bei dem Fahrer ergeben hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde festgestellt, dass das Fahrzeug ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung im öffentlichen Verkehr geführt wurde. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Recklinghausen hinzugezogen. Die Benachrichtigung der Angehörigen übernahm der polizeiliche Opferschutz. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Tiergartenstraße musste nur kurzzeitig komplett gesperrt werden, der Verkehr konnte überwiegend durch Polizeibeamte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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