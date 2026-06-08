Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall an Ampelkreuzung

Autofahrerin schwer verletzt

Bedburg-Hau-Till-Moyland (ots)

Am Sonntag (7. Juni 2026) gegen 10:50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Kalkarer Straße (B57) / Berk'sche Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin aus Kleve sich schwer verletzte. Die 42-Jährige war in ihrem Ford Fiesta auf der Kalkarer Straße in Richtung Kalkar unterwegs, als es an der Ampelkreuzung zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 23-Jährigen aus Kalkar kam, der auf der Berk'schen Straße in Richtung Louisendorf unterwegs war und die Kreuzung queren wollte. Nach ersten Zeugenaussagen ist zu vermuten, dass die Ampel für die 42-Jährige rot zeigte. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 23-Jährige und seine 26-Jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren, die sich ebenfalls in dem Skoda befanden, wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Beteiligten in umliegende Kliniken. (cs)

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