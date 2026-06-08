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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall an Kreisverkehr
Kollision zwischen PKW und Radfahrer

Geldern-Veert (ots)

In der Nacht zu Samstag (6. Juni 2026) gegen kurz nach 3:00 Uhr kam es in Veert zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-Jährige aus Geldern war in ihrem VW Golf auf der Klever Straße stadteinwärts in Richtung des Kreisverkehres zur Martinistraße unterwegs. Nach eigenen Angaben musste sie kurz vor Verkehrsinsel am Kreisverkehr nach links ausweichen, da sich ein Tier auf der Fahrbahn befand. Sie fuhr auf der Gegenspur in den Kreisverkehr ein, wo es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Radfahrer kam. Der 34-Jährige aus Geldern wurde auf die Motorhaube des VW aufgeladen, stürzte dann zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die 20-Jährige und die drei weiteren Insassen im VW (17, 17 und 18 Jahre alt) blieben unverletzt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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