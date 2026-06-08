Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Alter von 15, 16, 17 und 19 Jahren ist es am Samstag (06.06.2026) am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden 17- und 19-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen gegen 22:45 Uhr mit ihren Kontrahenten mit deutscher bzw. bulgarischer Staatsangehörigkeit zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll der 16-Jährige beleidigt worden sein, sodass es anschließend wohl zu gegenseitigen Schlägen und Tritten kam. Hierbei wurde der 19-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leicht im Gesicht verletzt. Die anderen Beteiligten blieben offenbar unverletzt. Alarmierte Beamte der Landes- und Bundespolizei trafen alle Beteiligten vor Ort an und kontrollierten sie. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige wurde vor Ort medizinisch versorgt, bevor er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

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