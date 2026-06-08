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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter VW-Golf an der Egmondstraße beschädigt
Polizei sucht roten Kleinwagen

Geldern (ots)

Am Freitag (05. Juni 2026) wurde an der Egmondstraße in Geldern in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 14:06 Uhr ein geparkter schwarzer VW Golf durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war in Höhe Hausnummer 12 abgestellt. Nachdem er ein entsprechendes Geräusch von der Straße her gehört hatte, stellte ein Zeuge eine Beschädigung des linken vorderen Kotflügels an dem geparkten VW fest. Unmittelbar vorher war ein roter Kleinwagen (ähnlich eines VW Up oder Polo), geführt durch eine Frau, in dem Bereich beim Rangieren auf der Straße beobachtet worden. Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht jetzt diesen roten Kleinwagen, der für die Beschädigung an dem geparkten VW Golf in Frage kommt. Die Fahrerin des Kleinwagens soll dunkelbraune Haare gehabt haben. Sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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