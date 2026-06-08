Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfall am STOP-Zeichen in Vernum

Beschädigtes Fahrzeug gesucht!

Geldern (ots)

In Geldern - Vernum kam es am Freitag (05. Juni 2026) gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Duisburger Straße/Vernumer Straße. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Vernumer Straße nach links in Richtung Geldern abbiegen. Sie hielt am STOP-Zeichen und "tastete" sich nach eigenen Angaben mit ihrem Opel Adam leicht nach vorne. Ein silberner Pkw, auf der Duisburger Straße aus Richtung Geldern kommend und damit für sie von links, fuhr an ihrem Fahrzeug vorbei in Richtung Sevelen und streifte vermutlich ihr Fahrzeug an der Fahrzeugfront. Dabei fiel unter anderem das vordere Kennzeichen des Opel ab. Der silberne Pkw fuhr weiter, offensichtlich hatte der Fahrer oder die Fahrerin nicht bemerkt, dass es zu einer Berührung beider Fahrzeuge gekommen war. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach dem Fahrzeug, welches vermutlich einen durch den Opel verursachten Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite aufweisen dürfte. Darüber hinaus werden Zeugen des Unfalles gesucht, mindestens ein Passant, der sich am Kreuzungsbereich aufgehalten hat, machte die Pkw-Fahrerin darauf aufmerksam, dass ihr Kennzeichen abgefallen war. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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