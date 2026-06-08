PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfall am STOP-Zeichen in Vernum
Beschädigtes Fahrzeug gesucht!

Geldern (ots)

In Geldern - Vernum kam es am Freitag (05. Juni 2026) gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Duisburger Straße/Vernumer Straße. Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Vernumer Straße nach links in Richtung Geldern abbiegen. Sie hielt am STOP-Zeichen und "tastete" sich nach eigenen Angaben mit ihrem Opel Adam leicht nach vorne. Ein silberner Pkw, auf der Duisburger Straße aus Richtung Geldern kommend und damit für sie von links, fuhr an ihrem Fahrzeug vorbei in Richtung Sevelen und streifte vermutlich ihr Fahrzeug an der Fahrzeugfront. Dabei fiel unter anderem das vordere Kennzeichen des Opel ab. Der silberne Pkw fuhr weiter, offensichtlich hatte der Fahrer oder die Fahrerin nicht bemerkt, dass es zu einer Berührung beider Fahrzeuge gekommen war. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach dem Fahrzeug, welches vermutlich einen durch den Opel verursachten Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite aufweisen dürfte. Darüber hinaus werden Zeugen des Unfalles gesucht, mindestens ein Passant, der sich am Kreuzungsbereich aufgehalten hat, machte die Pkw-Fahrerin darauf aufmerksam, dass ihr Kennzeichen abgefallen war. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 15:39

    POL-KLE: Kleve - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung auf Europaradweg gesucht

    Kleve-Rindern (ots) - Bereits in der Nacht zu Sonntag (31. Mai 2026) ist es in Rindern zu einem Sachverhalt gekommen, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 22-Jähriger aus Bedburg-Hau war gegen 01:50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Europaradweg in Richtung Kleve unterwegs. Zwischen dem Sportplatz Donsbrüggen und dem Tiergarten stand nach Angaben des 22-Jährigen ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 15:05

    POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall an Kreisverkehr / Kollision zwischen PKW und Radfahrer

    Geldern-Veert (ots) - In der Nacht zu Samstag (6. Juni 2026) gegen kurz nach 3:00 Uhr kam es in Veert zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-Jährige aus Geldern war in ihrem VW Golf auf der Klever Straße stadteinwärts in Richtung des Kreisverkehres zur Martinistraße unterwegs. Nach eigenen Angaben musste sie kurz vor Verkehrsinsel am Kreisverkehr nach links ausweichen, ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 14:43

    POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall an Ampelkreuzung / Autofahrerin schwer verletzt

    Bedburg-Hau-Till-Moyland (ots) - Am Sonntag (7. Juni 2026) gegen 10:50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Kalkarer Straße (B57) / Berk'sche Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin aus Kleve sich schwer verletzte. Die 42-Jährige war in ihrem Ford Fiesta auf der Kalkarer Straße in Richtung Kalkar unterwegs, als es an der Ampelkreuzung zum Zusammenstoß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren