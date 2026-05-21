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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt

Suhl (ots)

Die Polizei in Suhl stellte am Dienstagabend innerhalb kurzer Zeit mehrere Verkehrsteilnehmer fest, die mutmaßlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren.

Gegen 18:50 Uhr kontrollierten Beamte in der Hufelandstraße den Fahrer eines VW Caddy. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Cannabiskonsum. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Nur wenig später kontrollierten Polizeibeamte in Schmiedefeld einen 41-jährigen Fahrer eines VW Golf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand offenbar ein 41-jähriger Opel-Fahrer, den Beamte gegen 19:40 Uhr in der Tränkstraße kontrollierten. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Auch hier folgten eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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