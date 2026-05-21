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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeit nicht angepasst

Themar (ots)

Am 20.05.2026 gegen 14:49 Uhr kam es zwischen Wachenbrunn und Themar zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr die Strecke aus Richtung Wachenbrunn in Richtung Themar. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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