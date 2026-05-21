LPI-SHL: Geschwindigkeit nicht angepasst
Themar (ots)
Am 20.05.2026 gegen 14:49 Uhr kam es zwischen Wachenbrunn und Themar zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr die Strecke aus Richtung Wachenbrunn in Richtung Themar. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw.
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