LPI-SHL: Geschwindigkeit nicht angepasst

Eisfeld (ots) - Am 19.05.2026 gegen 17:18 Uhr kam es in Eisfeld zu einem Brand in einem Wohnhaus. Die Bewohner stellten nach ihrer Rückkehr ein Feuer in der Küche fest und verständigten die Einsatzkräfte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf weitere Gebäudeteile übergriff. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation medizinisch untersucht, konnten jedoch vor Ort entlassen werden. Der entstandene ...

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