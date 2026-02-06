Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Autos durchsucht +

Giessen (ots)

Friedberg: Autos durchsucht

Gegen 00:55 Uhr öffnete ein Unbekannter am Freitag (06.02.2026) in der Bertholt-Brecht-Straße in Bruchenbrücken einen grauen Kia. Der Langfinger griff sich einen Laptop samt Tasche, der im Kofferraum abgelegt war. In derselben Straße durchsuchte der Dieb einen schwarzen Fiat. Hier ließ er aus einem Geldbeutel Bargeld, einen Führerschein und einen Fahrzeugschein mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

