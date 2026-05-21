Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Restaurant - Spielautomaten aufgebrochen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in ein Restaurant am Suhler Marktplatz ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurde anschließend ein Spielautomat mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen.

Die Täter entwendeten daraus Münzgeld in Höhe von rund 840 Euro und verursachten zusätzlich einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

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