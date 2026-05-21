Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Linienbus kollidiert mit Pkw und fährt weiter - Zeugen gesucht

Ratscher (ots)

Am 20.05.2026 gegen 16:14 Uhr kam es zwischen Ratscher und Schleusingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der entgegenkommende Bus in einer Kurve zunächst mit der Leitplanke und stieß anschließend seitlich mit dem Pkw zusammen. Nach einem kurzen Halt setzte der Busfahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Bus geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

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