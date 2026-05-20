Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrszeichen umgefahren und abgehauen

Meiningen (ots)

Am 19.05.2026 zwischen 08.00 Uhr und 08.40 Uhr kam es am Schloßplatz in Meiningen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrer fuhr hier ein Verkehrszeichen um und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen die Hinweise zum Unfall geben können melden sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefon-Nr. 0361/574386100.

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