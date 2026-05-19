LPI-SHL: Schaden verursacht und Unfallstelle verlassen
Bad Salzungen (ots)
Am 18.05.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 12:25 Uhr und 12:50 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL in Bad Salzungen in der Rhönstraße einen geparkten VW California an der hinteren Stoßstange. Ein Hinweis des Verursachers wurde nicht hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Personen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen Tel.: 03659-5510 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
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