LPI-SHL: Vorfahrt missachtet
Hildburghausen (ots)
Am 18.05.2026 gegen 08:30 Uhr kam es in Hildburghausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine Fahrzeugführerin bog aus einer Grundstücksausfahrt in die Coburger Straße ein und übersah dabei einen aus Richtung Sophienthal kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro.
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