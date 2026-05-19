LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Brotterode (ots) - Am 17.05.2026 gegen 15.40 Uhr kam es in der Liebensteiner Straße in Brotterode zu einem Unfall in einer Engstelle. Die 16-jähige Fahrerin eines Simson Mopeds fuhr hinter einem Kraftrad in die Eingstelle. In dieser befand sich jedoch schon ein Pkw-Fahrer. Die Fahrerin des Kraftrades musste dadurch stark abbremsen. Die Fahrerin des Somson Moppeds erkannte dies zu spät, fuhr noch auf den Bordstein um auszuweichen, kam jedoch zu Fall und verletzte sich ...

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