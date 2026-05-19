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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Schmalkalden (ots)

Im Zeitraum vom 14.05.2026, 14.20 Uhr bis zum 16.05.2026, 11.50 Uhr wurde in der Näherstiller Straße in Schmalkalden von einer Baustelle durch unbekannte Täter Kupferkabel und Werkstoffe entwendet. Hierbei handelt es sich um einen Rohbau, welcher sich in Fertigstellung befindet. Der geschätzte Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 25.000,00 Euro. Zeugen, welche im besagten Zeitraum, Auffälligkeiten bemerkt haben, melden sich bei der Polizei in Meiningen unter der Tel.-Nr. 0361-574386100.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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