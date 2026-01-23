Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + In Einfamilienhaus eingestiegen + Mehrere Autos durchsucht +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: In Einfamilienhaus eingestiegen

"Am Nauheimer Bach" in Nieder-Mörlen stiegen Einbrecher am Donnerstagabend (22.01.2026) in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr beschädigten sie ein Fenster und verschafften sich so Zutritt. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus und ließen Schmuck sowie Bargeld mitgehen. Zeugen, die am Donnerstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Friedberger Kripo in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg / Niddatal: Mehrere Autos durchsucht

In Bruchenbrücken öffneten Unbekannte mehrere mutmaßlich unverschlossene Autos. Im Zeitraum von Donnerstag (22.01.2026), 20:00 Uhr bis Freitag (23.01.2026), 07:30 Uhr durchsuchten die Täter zwei Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses "Zum Hahnengrund" abgestellt waren. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Aus einem schwarzen Mercedes, der in der Straße "Zum Steg" parkte, entwendeten die Unbekannten ein Ladekabel, Parfum und Bargeld. Gegen 01:25 Uhr öffnete ein dunkel gekleideter Mann im Schlesienring in Assenheim den Kofferraum eines grauen Dacia Sandero. Der Dieb ließ unter anderem einen Kinderkoffer, eine Taschenlampe und Bargeld mitgehen. Er wird als circa 20 - 25 Jahre alt beschrieben und trug ein dunkles Basecap, eine dunkle Jacke, eine Jeans und einen Rucksack. Nur wenige Minuten später fiel diese Person auch in der Gollbergstraße auf, als er an einem Türgriff eines schwarzen Audi zog. Da dieser verschlossen war, ging der Unbekannte weiter. Zeugenhinweise zu den Taten in Bruchenbrücken und Assenheim oder der beschriebenen Person nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen. Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein. Schließen Sie ihre Autos beim Verlassen ab und verringern Sie dadurch die Chancen der Diebe.

