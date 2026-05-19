Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungserfolg der Suhler Kriminalpolizei

Suhl (ots)

Bereits am Sonntag brannte es in einer leerstehenden, aber möblierten Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ringbergstraße in Suhl. Den Ermittlungen nach zündeten Unbekannte Mobiliar an. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen und brachten vier Bewohner des Hauses in Sicherheit. Es gab glücklicherweise keine Verletzten, aber ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro entstand. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Suhl übernahmen die Ermittlungen zur versuchten schweren Brandstiftung und konnten ein 13-jähriges Kind als dringend tatverdächtig namhaft machen. Den Ermittlungen nach betrat das Kind die Wohnung über den Balkon und zündelte in der Wohnung, woraufhin das Mobiliar in Brand geriet. Die Ermittlungen dauern an.

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