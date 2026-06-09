Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparkter Toyota am Kaufland-Parkplatz beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Freitag (05. Juni 2026) wurde ein auf dem Parkplatz der Fa. Kaufland in Straelen in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 08:30 Uhr abgestellter Pkw durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der blaue Toyota Auris Kombi wurde dabei im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher hat sich unerkannt entfernt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienlichen Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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