Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Etliche Einbrüche in Kleingärten

Nordhausen (ots)

Dieses Wochenende beschäftigten vorwiegend Einbrüche in mehrere Kleingärten die Nordhäuser Polizei.

Betroffen waren die Sparten Salza, Schurzfell und Am Holungsbügel. Die Täter verschafften sich immer gewaltsam Zugang in die Häuser. Entsprechend hoch war der entstandene Schaden. Gegenwärtig kann man von einem niedrigen vierstelligen Betrag ausgehen, der nötig ist, um die Schäden zu richten. Im Vergleich dazu ist der Wert der Beute eher gering. Diese bestand aus Kleinwerkzeugen, Lebensmittel und Spirituosen, alles zusammen weit weniger als Tausend Euro wert.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können oder die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der betroffenen Kleingartensparten gemacht haben, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

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