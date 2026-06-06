Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: berauschter E-Scooter-Fahrer
Rüstungen (ots)
Am 05.06.2026 / 16:25 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Rüstunger Dorfstraße den 36jährigen Führer eines E-Scooters. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich gab er freiwillig ein Schraubgefäß mit einer geringen Menge Amphetamin heraus. Dieses wurde beschlagnahmt. Gegen den Führer des E-Scooters wurde Anzeige erstattet.
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