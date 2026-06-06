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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: angetrunkener Pkw-Fahrer

Lehna (ots)

Am 05.06.2026 / 16:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Lehna den 67jährigen Fahrer eines schwarzen Pkw VW Polo. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Einen Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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