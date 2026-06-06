Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: angetrunkener Pkw-Fahrer
Lehna (ots)
Am 05.06.2026 / 16:40 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Lehna den 67jährigen Fahrer eines schwarzen Pkw VW Polo. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Einen Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.
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