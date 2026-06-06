LPI-NDH: angetrunkener Pkw-Fahrer

Nordhausen (ots) - Am Freitagvormittag wurden auf dem Nikolaiplatz am Markt vier Jugendliche dabei beobachtet, wie sie mit waffenähnlichen Gegenständen hantierten. Durch einen Zeugen wurde richtigerweise die örtliche Polizei darüber informiert, welche anschließend zum Einsatz kam und die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren feststellen konnte. Bei der ...

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