Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall und wird durch Zeugen gestoppt

Bad Langensalza (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026 wurde die Polizei gegen 17:25 Uhr eine auffällige Fahrzeugsführerin im Bereich Bad Langensalza gemeldet. Zeugen beobachten einen Pkw Honda, der auf der B 247 in Schlangenlinien unterwegs war und mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Durch die fortlaufenden Hinweise mehrerer Zeugen konnte das Fahrzeug lokalisiert werden. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang es einem Zeugen, die Fahrzeugführerin anzuhalten. Da der Verdacht bestand, dass die Frau unter Einfluss von Alkohol stand, wurde der Fahrzeugschlüssel bis zum Eintreffen der Polizeikräfte vorsorglich in Verwahrung genommen. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 55jährige Fahrzeugführerin zuvor in der Henningslebener Haupstraße einen Verkehrsunfall verursachte und sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Personen wurden dabei nicht verletzt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und in Verwahrung genommen. Gegen die Fahrzeugführerin wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ge. § 315c StGB eingeleitet.

Die Polizei spricht den beteiligten Zeugen Dank aus. Durch ihr umsichtiges Handeln konnte die Fahrzeugführerin bis zum Eintreffen der Beamten an einer Weiterfahrt gehindert werden.

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