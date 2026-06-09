POL-KLE: Kleve - Materborner Allee aktuell aufgrund Feuerwehreinsatz voll gesperrt

Kevelaer (ots) - Am Sonntag (07. Juni 2026) kam es auf einem Parkplatz an der Bury-St.-Edmunds-Straße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen Audi Q3 und einem silbernen VW Golf. Die Nutzer des Audi stellten bei der Rückkehr zum Fahrzeug, welches in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:10 Uhr auf ...

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