POL-KLE: Kleve - Materborner Allee aktuell aufgrund Feuerwehreinsatz voll gesperrt
Kleve (ots)
Die Materborner Allee in Kleve ist aktuell aufgrund eines Feuerwehreinsatzes zwischen der Straße Hornsteege und der Querallee voll gesperrt. Bitte folgen Sie den Anordnungen der eingesetzten Polizeibeamten. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (sp)
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