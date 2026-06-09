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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall am Flughafen Niederrhein

Weeze (ots)

Auf dem Gelände des Flughafens Niederrhein in Weeze ist es am heutigen Nachmittag gegen 17:11 Uhr zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Viersen beabsichtigte seine Frau am Terminal des Flughafens abzuholen. Als er sein Fahrzeug auf den rechten Parkstreifen lenkte, verwechselte er das Gaspedal mit der Bremse und fuhr ungebremst zunächst gegen einen Betonpfeiler und im Anschluss gegen die Fensterfront des Terminals.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Der Sachschaden an dem Fahrzeug und dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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