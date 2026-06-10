Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - E-Scooter rollt in Haltestellen-Glaswand

Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Goch (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrer eines E-Scooters beschädigte am Dienstag (09. Juni 2026) gegen 16.40 Uhr am Leeger-Weezer-Weg eine Bushaltestelle. Diese gehört zu den Haltestellen der Gesamtschule Mittelkreis. Der Fahrer war, aus Richtung Turnhalle kommend, auf dem Gehweg an den Wartehäuschen vorbeigefahren. Er verlangsamte seine Fahrt und kam aus nicht bekannten Gründen zu Fall. Der E-Scooter rollte dann alleine bis gegen die Glasrückwand eines Wartehäuschens, welche sofort komplett zersplitterte. Der Mann stand zügig wieder auf, hob den Roller auf und entfernte sich in Richtung Jahnstraße/Bergrathstraße. An dem Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 18-20 Jahre alt - ca. 180 cm - 185 cm groß - kräftige Statur - kurze, braune Haare - Dreitage-Bart - bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer Weste

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

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