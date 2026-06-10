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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees, Kleve - Diebstahl von Wohnwagen in Rees
Versuchter Diebstahl in Kleve

Rees, Kleve (ots)

Am Dienstag (09. Juni 2026) kam es gegen 20:00 Uhr in Rees zu einem Diebstahl von Wohnwagen. Bisher unbekannte Täter entwendeten von einem Firmengelände an der Empeler Straße drei Wohnwagen der Marke Fendt. Sie hatten dazu ein Zugangstor gewaltsam geöffnet und die Wohnwagen mit drei SUV (Geländewagen) vom Grünstück weggezogen. Sie entfernten sich über die Empeler Straße in Richtung Groiner Allee bzw. Autobahn A 3. Zwei der Zugfahrzeuge waren von grauer Farbe, eines war ein schwarzer VW und trug ein gelbes britisches Kennzeichen, der Wagen war mit Rechtslenker ausgestattet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Diebstahl, vor allem aber auch zur weiteren Fahrtstrecke und dem Verbleib der Wohnwagen geben können.

Bereits gegen 15:05 Uhr am gleichen Tag versuchten zwei bisher unbekannte männliche Personen, in Kleve an der Straße An der Spoy einen dort abgestellten Wohnwagen der Marke Fendt zu entwenden. Sie wurden von einem Zeugen beobachtet, als sie diesen bemerkten, flüchteten sie mit einem dunklen Pkw mit vermutlich britischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Ob zwischen den Sachverhalten in Rees und in Kleve Zusammenhänge bestehen, ist derzeit auch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter Telefon 02822 7830.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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