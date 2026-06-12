Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Wetterstation aus Garten in Veert entwendet

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Mittwoch (10. Juni 2026), 06:15 Uhr, bis Donnerstag (11. Juni 2026), 08:30 Uhr in Geldern-Veert eine Wetterstation. Diese war in einem rückwärtigen Garten, der zu einem Wohnhaus an der Straße Am Stickeshof gehört, an einem Gartenhaus befestigt. Möglicherweise sind der oder die Täter über einen Verbindungsweg zwischen Gärten von der Straße Am Neray aus in Richtung Bahnlinie an das Gartenhaus gelangt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bzw. zu verdächtigen Feststellungen an dem Verbindungsweg gegen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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