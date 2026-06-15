Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Gärtnerei

Polizei sucht Zeugen

Straelen-Broekhuysen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag (15. Juni 2026) in das Bürogebäude einer Gärtnerei an der Dorfstraße eingedrungen. Sie hebelten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Dabei lösten sie gegen kurz vor 3:00 Uhr einen Alarm aus. Beute machten die Täter nach ersten Erkenntnissen allerdings keine. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

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