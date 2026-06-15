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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Falscher Telekom-Mitarbeiter bestiehlt Seniorin

Issum (ots)

An Freitagnachmittag (12. Juni 2026) gegen kurz nach 16:00 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer Seniorin auf der Mühlenstraße. Der Unbekannte zeigte eine Karte des Unternehmens Telekom vor und gab an, er müsse spezielle Messungen im Haus vornehmen. Die Seniorin ließ den Mann daraufhin hinein. Der angebliche Techniker führte ein nicht näher definiertes Gerät mit sich, ging durch die Räume und suchte auch das Obergeschoss des Hauses auf. Als die Seniorin ihm mit etwas zeitlichem Abstand ins dortige Schlafzimmer folgte, sah sie, dass der Mann bereits eine ihrer Schmuckschatullen geleert hatte. Nach dem Schmuck gefragt, flüchtete der Unbekannte aus der Wohnung. Er wird beschrieben als zwischen 40 und 50 Jahre alt, groß und schlank. Der Mann hatte dunkelblonde bis gräuliche Haare, trug ein hellgraues Jacket, eine dunkelgraue Anzughose und schwarze Schuhe. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder eventuell ein Fahrzeug, mit dem er unterwegs war, melden sich bitte bei der Kripo Kalkar unter 02824 880. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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