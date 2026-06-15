Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - 13-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Kevelaer (ots)

Am Samstagabend (13. Juni 2026) gegen 18:25 Uhr waren zwei 13-Jährige mit ihren Fahrrädern auf dem Geh- und Radweg an der Lindenstraße in Richtung Egmontstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte einer der Jungen beim Überfahren einer durch eine Baumwurzel entstandenen Erhöhung auf dem Radweg. Der 13-Jährige verletzte sich schwer, eine Ersthelferin kümmerte sich um ihn bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Dieser brachte den Jungen in eine Klinik. (cs)

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