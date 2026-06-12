Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei - Nachtrag zu: Tankstelle bei Autobahnraststätte durch Unbekannten überfallen

Heimsheim (ots)

Wie bereits am 15.04.2026 über das Presseportal berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6255721), überfiel am 15.04.2026 ein bewaffneter Mann eine an der Römerstraße gelegene Tankstelle. Der Täter flüchtete unerkannt und ohne Beute.

Umfangreiche Ermittlungen der Pforzheimer Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats in Pforzheim führten nunmehr zur Festnahme eines 36-jährigen Tatverdächtigen aus dem östlichen Enzkreis.

Dieser wurde am Freitag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie bestehender Flucht- und Verdunklungsgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige mit deutscher Nationalität befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

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