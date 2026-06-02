Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: "Tuner, Poser, Raser"- Kontrolliert.

Koblenz (ots)

Am 31.05.2026 führte das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz in der Koblenzer Innenstadt gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Tuner, Poser, Raser" durch. Ergänzend zu den stationären Kontrollmaßnahmen überwachte die Verkehrsdirektion Koblenz die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im außerörtlichen Bereich. Im Rahmen der Kontrollen wurden zahlreiche Fahrzeuge überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass rund 50 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprachen. In den betreffenden Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die festgestellten Verstöße betrafen insbesondere technische Veränderungen und Mängel an den Fahrzeugen.

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