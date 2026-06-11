PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Schuppenbrand mit hohem Sachschaden

Bad Liebenzell (ots)

Am Mittwochabend hat ein freistehender Schuppen im Ortsteil Möttlingen gebrannt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 20:05 Uhr ein Brand einer Hütte im Harry-Schulz-Weg gemeldet. Die Beamten des Polizeireviers Calw konnten bei ihrem Eintreffen starke Rauchentwicklung und offene Flammen festgestellen. In dem Schuppen waren auch Brennholz, Holzbearbeitungsmaschinen und Benzin gelagert. Der entstandene Sachschaden wird auf 350.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine Vorsatztat liegen aktuell nicht vor.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren starke Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren