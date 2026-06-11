Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Schuppenbrand mit hohem Sachschaden

Bad Liebenzell (ots)

Am Mittwochabend hat ein freistehender Schuppen im Ortsteil Möttlingen gebrannt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 20:05 Uhr ein Brand einer Hütte im Harry-Schulz-Weg gemeldet. Die Beamten des Polizeireviers Calw konnten bei ihrem Eintreffen starke Rauchentwicklung und offene Flammen festgestellen. In dem Schuppen waren auch Brennholz, Holzbearbeitungsmaschinen und Benzin gelagert. Der entstandene Sachschaden wird auf 350.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine Vorsatztat liegen aktuell nicht vor.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren starke Kräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Melanie Konrad, Pressestelle

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