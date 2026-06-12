Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Geschwindigkeitskontrolle an Unfallschwerpunkt

Eisingen (ots)

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim haben am Donnerstagvormittag Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 4530 durchgeführt und einige Verstöße festgestellt.

Im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde im Bereich der Kurven vor dem Ortseingang Eisingen insgesamt 627 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt stellten die Beamten 46 Verstöße fest. Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der mit 107 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h unterwegs war.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Anna Schwalbe, Pressestelle

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