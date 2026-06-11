Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Freudenstadt (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Katharinenstraße zu einer Auseinandersetzung unter insgesamt vier Personen, bei welchem ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es nach 21 Uhr im Bereich der Katharinenstraße auf Höhe des Jobcenters zu einem Wortgefecht unter insgesamt vier Beteiligten. Im weiteren Verlauf setzte einer der Tatverdächtigen, ein 18-jähriger Mann, offenbar Pfefferspray ein und richtete dies gegen zwei Geschädigte. Ein weiterer Tatverdächtiger im Alter von 28 Jahren griff einen 16-Jährigen an und verletzte diesen mit einem Messer nicht unerheblich am Kopf. Der Geschädigte setzte sich zur Wehr, so dass letztendlich der Angreifer von ihm abließ. Im Anschluss flüchteten beide Täter fußläufig noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Die Geschädigten wurden in einem Krankenhaus ärztlich versorgt und konnten dieses zwischenzeitlich verlassen. Der 16- Jährige erlitt keine lebensbedrohliche Verletzung.

Umfangreiche Ermittlungen führten zu der Identifizierung der beiden Tatverdächtigen, welche kurz vor Mitternacht vorläufig festgenommen wurden. Zwischen diesen und den Geschädigten bestand eine Vorbeziehung.

Nach Abschluss aller kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Haftrichter des zuständigen Amtsgerichts vom AG Rottweil am späten Donnerstagnachmittag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige mit afghanischer Nationalität befindet sich seither in Untersuchungshaft.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei mögliche Zeugen zu der Tat, insbesondere einen unbeteiligten Mann, welcher schlichten wollte. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 186 4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Freudenstadt, insbesondere zu den näheren Umständen sowie zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Markus Wagner, Pressestelle der Staatsanwaltschaft Rottweil

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidium Pforzheim

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