Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternefels - Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff in Sternenfels

Sternenfels (ots)

Am späten Abend des 06.06.2026 soll es zu einem sexuellen Übergriff in Sternenfels gekommen sein. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll am 06.06.2026 gegen 23:00 Uhr auf dem Parkplatz am Wendehammer Ferdinand-von-Steinbeis-Ring in Sternenfels ein sexueller und körperlicher Übergriff zum Nachteil einer Frau durch einen männlichen Tatverdächtigen stattgefunden haben. Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden. Dies gilt insbesondere für Personen, die am späten Abend des 06.06.2026 an der genannten Örtlichkeit als Jogger/Fußgänger unterwegs waren.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Pforzheim Alexander Uhr, Pressestelle

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