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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Am Sternenfeld | Schwerverletzter Motorradfahrer

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 29. April, ist es in Giesenkirchen-Mitte zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Motorradfahrer (61 Jahre) wurde dabei schwer verletzt.

Der 61-Jährige war eigenen Angaben zufolge gegen 11.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Konstantinstraße in Richtung Friesenstraße unterwegs. Als zwei vor ihm fahrende Autos die Geschwindigkeit reduziert hätten, habe er beide links überholen wollen. Gleichzeitig beabsichtigte ersten Erkenntnissen zufolge ein vor ihm fahrender, 42-jähriger Autofahrer, nach links auf ein Firmengrundstück abzubiegen. Während des Überholvorgangs sei der Motorradfahrer schließlich mit dem abbiegenden Auto kollidiert und stürzte.

Der 61-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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