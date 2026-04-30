Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ford Mustang von Parkplatz gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 29. April, haben Unbekannte einen Ford Mustang von einem Parkplatz in Bonnenbroich-Geneicken entwendet.

Der 64-jährige Halter hatte seinen Wagen eigenen Angaben zufolge gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber eines Restaurants an der Straße Zoppenbroich abgestellt. Als er gegen 20 Uhr zu seinem Auto zurückgekehrte, sei es nicht mehr vor Ort gewesen.

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen Ford Mustang in der Farbe Gelb. Der Wagen trägt das amtliche Kennzeichen GV-JA2013.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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