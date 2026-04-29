POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: 48-Jährige leicht verletzt
Mönchengladbach (ots)
Am Dienstag, 28. April, gegen 14.15 Uhr hat sich eine 48-jährige Businsassin leichte Verletzungen zugezogen, als der Busfahrer bei einem Abbiegevorgang stark bremsen musste. Die Polizei sucht nun einen beteiligten Lkw-Fahrer.
Nach Aussage des 66-jährigen Busfahrers habe er die Straße Sasserath befahren und habe beabsichtigt nach links auf die Kölner Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Lkw-Fahrer die Kölner Straße in Richtung Jüchen. Der Lkw-Fahrer habe dem Busfahrer trotz Vorfahrt per Handzeichen Vorrang gewährt. Beim Abbiegen habe der Busfahrer dann den linken Außenspiegel des Lkws touchiert, der daraufhin einklappte. Der 66-Jährige bremste stark ab, so dass eine 48-jährige Businsassin zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Ein Rettungswagenteam brachte die Frau in ein Krankenhaus.
Es soll sich um einen weißen 7,5 Tonner Lkw gehandelt haben; vermutlich der Automarke Mercedes.
Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw-Fahrer geben können, und bittet um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. Auch der Lkw-Fahrer selbst wird um Meldung gebeten. (cr)
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