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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Widerstand bei Polizeieinsatz: 27-jähriger Beamter leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 26-jähriger Mann hat am Dienstag, 28. April, bei einem Polizeieinsatz erheblichen Widerstand geleistet. Ein 27-jähriger Beamter musste ärztlich behandelt werden und konnte den Dienst nicht fortsetzen.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann gegen 15 Uhr an der Hindenburgstraße an. Der 26-Jährige hat ein Bereichsbetretungsverbot für diesen Ort. Die Polizeibeamten nahmen ihn daher in Gewahrsam. Dabei leistete dieser massiven Widerstand. Er schlug und biss den 27-jährigen Polizisten.

Das Team eines Rettungswagens behandelte den 27-jährigen Beamten vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung.

Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der 26-Jährige ab, so dass ihm im Polizeigewahrsam ein Arzt auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnahm.

Der 26-Jährige hatte in Verkaufseinheiten abgepacktes Cannabis dabei, so dass die Beamten neben der Anzeige wegen des Widerstandes eine zusätzliche Strafanzeige wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis schrieben. Ermittler hatten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wegen ähnlicher Delikte bereits einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt.

Ermittler führten den 26-Jährigen am Mittwochnachmittag, 29. April, einer Haftrichterin vor. Sie ordnete Untersuchungshaft an. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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