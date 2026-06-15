Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Fahrer eines weißen PKW gesucht

Goch (ots)

Am Freitag (12. Juni 2026) zwischen 12:00 und 12:30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer eine Mercedes C-Klasse beschädigt, die auf einem Parkplatz am Balfourweg abgestellt war. Es entstand ein Schaden an der linken Heckschürze des Wagens. Zeugen sahen den Unfall. Der unbekannte Autofahrer versuchte demnach, mit seinem Wagen - ein weißer Ford oder Kia - neben dem Mercedes einzuparken und touchierte diesen dabei. Der Mann am Steuer stieg kurz aus, begutachtete den Schaden, stieg dann aber wieder ein und fuhr weiter. Der Mann soll zwischen 40 und 45 Jahre alt gewesen sein und hatte kurze, blonde Haare. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

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