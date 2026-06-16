POL-KLE: Geldern - Hyundai Bayon bei Verkehrsunfallflucht beschädigt
Zeugen gesucht
Geldern (ots)
In der zeit zwischen Samstagabend, 21:00 Uhr, und Sonntagabend (14. Juni 2026), 18:00 Uhr, hat sich auf der Herzogstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignet, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Jahnstraße abgestellten, weißen Hyundai Bayon. An dem Wagen entstand ein Schaden, der sich von der linken Vorderseite der Karosserie, über die A-Säule bis zur Fahrertür erstreckt. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)
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