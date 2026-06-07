Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der B27, Höhe Abfahrt Dietershan zwischen Pkw und Motorrad, 61-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Fulda (ots)

Petersberg. Am Sonntag (07.06.), gegen 13:40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 27 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 61-jährigen Harley Davidson-Fahrer und einem 19-jährigen VW-Lenker, beide wohnhaft in der Gemeinde Künzell.

Der Motorradfahrer befuhr die B27 von Hünfeld in Fahrtrichtung Fulda. Höhe der Abzweigung nach Dietershan kam er aus bisher unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem im Gegenverkehr verkehrsbedingt haltenden VW-Fahrer, welcher beabsichtigte, nach links in die Dietershaner Straße abzubiegen. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Harley-Fahrer und zog sich schwere, zum Glück nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 15.000 Euro.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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