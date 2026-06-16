Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Gefährlicher Eingriff

Gelbes Ortseingangsschild gestohlen

Straelen (ots)

Am Montagabend (15. Juni 2026) gegen 21:40 Uhr bemerkte ein Zeuge das Fehlen einer Ortstafel auf dem Feldweg, der die Römerstraße mit dem Berghsweg verbindet. Das Ortseingangsschild "Straelen" war von der Römerstraße aus kommend ca. 200 Meter vor dem Berghsweg am rechten Fahrbahnrand aufgestellt. Unbekannte lösten das Ortschild aus der rechteckigen Halterung, diese blieb auf dem Pfosten zurück. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

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