Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Motorradfahrer schwer verletzt bei Verkehrsunfall in Bienen

Rettungshubschrauber im Einsatz

Rees (ots)

Am Dienstag (16. Juni 2026) wurde gegen 17:05 Uhr ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Emmerich bei einem Verkehrsunfall in Rees-Bienenschwer verletzt. Der Mann war, aus Richtung Millingen kommend, auf der Millinger Straße in Richtung Bienen unterwegs. Ein 18-jähriger Fahrer eines Treckergespanns wollte von der Millinger Straße nach links in die Straße Alter Deichweg abbiegen. Es kam in Höhe des Einmündungsbereiches zum Zusammenstoß des Motorrades mit dem Anhänger des Gespannes. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, zunächst wurde akute Lebensgefahr angenommen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt. Vor dort konnte am Abend mitgeteilt werden, dass keine Lebensgefahr mehr besteht. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Klever Polizei hinzugezogen, ebenso wie ein Sachverständiger. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Benachrichtigung der Angehörigen des 27-Jährigen. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (sp)

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