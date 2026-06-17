Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Mehrere Einbrüche im Gewerbegebiet

Polizei sucht Zeugen

Straelen-Hetzert (ots)

In der Nacht zu Dienstag (16. Juni 2026) ist es zu mehreren Einbrüchen im Gewerbegebiet in Hetzert gekommen. Auf der Hubertustraße hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Werkstatt auf, die bereits in der vergangenen Woche angegangen wurde (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6287392) Auf einem Überwachungsvideo von Dienstag ist eine vermummte Person dabei zu sehen, wie sie gegen 00:15 Uhr einen Werkzeugkoffer aus der Werkstatt rollt. Dieser wurde aber zurückgelassen. Entwendet wurde daher nach ersten Erkenntnissen nichts. Kurze Zeit später ist auf einem Überwachungsvideo einer benachbarten Waschanlage ebenfalls eine vermummte Person zu sehen, die sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hat. Hier wurde nach aktuellem Kenntnisstand ebenfalls nichts entwendet, anders als in der vergangenen Woche (siehe obige Meldung).

Auf der gleichen Straße wurde nun auch das Fenster an dem Gebäude einer Spedition aufgehebelt, hier konnte keine Beute gemacht werden.

Auf dem nahe gelegenen Kromsteg stiegen die Täter in das Gebäude einer Schreinerei ein. Sie beschädigten mehrere Türen und ein Rolltor. Hier wurden Werkzeugmaschinen und Bargeld gestohlen. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter dann noch in die Räumlichkeiten einer Vertriebsfirma für landwirtschaftliche Maschinen und erbeuteten dort ebenfalls Bargeld sowie zwei Steuerboxen für Lenksysteme.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

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