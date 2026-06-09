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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in Schalke - Minderjährige Tatverdächtige und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem schwerem Raub von Montag, 8. Juni 2026, nach zwei minderjährigen Tatverdächtigen sowie nach weiteren Zeugen. Ein 17-jähriger Gelsenkirchener befand sich mit zwei Bekannten gegen 19.15 Uhr auf dem Gehweg der Münchener Straße in Höhe der Grenzstraße, als er von zwei Unbekannten angesprochen wurde. Das verdächtige Duo forderte Geld von dem Gelsenkirchener und durchsuchte die Geldbörse sowie die Hosentaschen des 17-Jährigen, um Bargeld aufzufinden. Als die Räuber kein Geld fanden, hob einer der Tatverdächtigen sein T-Shirt und zeigte damit den Griff eines mutmaßlichen Messers, das er im Hosenbund mit sich führte. Daraufhin händigte der 17-Jährige den Tatverdächtigen ein mitgeführtes Trinkpäckchen aus. Die Verdächtigen flüchteten anschließend zu Fuß.

Die Polizei betont deutlich, dass ein schwerer Raub kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen ist, auch wenn die Tatbeute auf den ersten Blick nicht hochwertig erscheint.

Der Tatverdächtige mit dem Messer im Hosenbund war etwa 16 oder 17 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Als Frisur hatte er einen sogenannten "Buzz cut". Zudem trug er ein schwarzes T-Shirt und eine kurze, weiße Sporthose.

Der zweite Verdächtige war etwa 15 oder 16 Jahre alt und ebenso groß wie der erste Räuber. Er hatte eine Dauerwelle und trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen, die Hinweise zu den tatverdächtigen Räubern geben können und bittet diese, sich telefonisch unter 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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